1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією та країнами Заходу. Серед звільнених бранців Кремля – 3 американців, 5 німців, а також 8 росіян.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв висловив невдоволення з приводу того, що Кремлю довелося випустити на волю політв'язнів, адже політик бажав для них іншої долі – аби вони "згнили у в'язниці".

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Медведєв прискає отрутою

Так, Медведєв, коментуючи обмін, зазначив, що йому хотілося, аби "зрадники Росії згнили в катівні або зд*хли у в'язниці, як це нерідко траплялося".

: До слова, у Байдена підтвердили , що в рамках обміну мали звільнити Олексія Навального. Але 16 лютого він помер у колонії.

Водночас чиновник наголосив, що, мовляв, "корисніше витягти своїх, які працювали на країну, на Батьківщину, на всіх нас", а "зрадники нехай тепер гарячково підбирають нові імена та активно маскуються під програмою захисту свідків".

Нагадаємо, що Москва повернула 8 своїх громадян, серед них – офіцера ФСБ Красікова, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство чеченського командира у Німеччині, та подружжя Дульцевих, яких затримали за шпигунство у Словенії.