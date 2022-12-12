Потрібен був "герой", – політолог припустив, як Росія може використати Віктора Бута

Днями у результаті обміну ув'язненими між США та Росією на терени країни-агресорки повернувся сумнозвісний торговець зброєю Віктор Бут. І на батьківщині його сприймають зовсім не як злочинця.

Про це 24 каналу розказав політолог Ігор Рейтерович. За його словами, повернення Віктора Бута і загальноросійська радість з цього приводу дуже добре характеризують те, що відбувається всередині країни-агресорки.

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Чому Бут такий важливий

Адже в усіх інших моментах росіяни зазнають лише поразок, і ці поразки пов'язані з тим, що вони кидають своїх людей, закопують їх десь без упізнання тіл, аби вони вважалися зниклими безвісти. У такій ситуації Росії потрібен був якийсь "герой", якась важлива історія, і Віктор Бут зміг потрапити під це визначення.

Однак насправді згодом це матиме надзвичайно негативний ефект. Політолог вважає, що російське суспільство навряд чи захоче розбиратися у ситуації, аби зрозуміти, ким є Віктор Бут. А тому росіяни, скоріш за все, просто про це забудуть, а сам "збройний барон" почне робити активні кроки в якійсь публічній політиці, яка в Росії тісно пов'язана з українською темою.

"Мені здається, що він почне робити якісь заяви, і суспільство зрозуміє, що обрало не того "героя", бо ця людина більше з опери Пригожина, і він більше займався тими речами, якими займався і займається зараз той самий Пригожин", – вважає Рейтерович.

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Бут може скласти конкуренцію Пригожину

Політолог додав, що Бут і справді є можливим конкурентом Пригожину. Не варто забувати, що Бут торгував зброєю в Африці, і мав там дуже серйозні зв'язки. Тож буде не дивно, якщо певні політичні кола в Росії почнуть використовувати "збройного барона" як таран проти Пригожина.

З Бута можуть почати створювати альтернативу главі "Вагнера", оскільки вже лунали деякі заяви про злочинне минуле Пригожина. Віктор Бут, хоч і також сидів, але має певну перевагу – він був ув'язнений не в російських в'язницях, а в американських. А це вже можна подати як боротьбу з "клятим колективним Заходом".

Я думаю, що це стане зрозуміло дуже швидко. Їм треба буде або дуже швиденько виводити його в публічний простір і давати йому якусь роль, або він просто зникне і про нього ніхто не буде згадувати,

– підсумував Рейтерович.

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