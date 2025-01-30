У Секторі Гази розпочався новий обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС

Між Ізраїлем та ХАМАС 30 січня розпочався новий обмін заручниками. З полону палестинські бойовики мають звільнити 3 ізраїльтян та 5 громадян Таїланду.

Своєю чергою Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про новий обмін між Ізраїлем та ХАМАС

За даними журналістів, серед звільнених після обміну полоненими між Ізраїлем та ХАМАС серед ізраїльтян були 80-річний чоловік і дві жінки 29 і 20 років. Це були:

Арбель Єгуд , 29-річна жителька кібуцу Нір Оз. Її партнер і його брат все ще перебувають у полоні, а рідного брата Арбель виявили мертвим у червні. Її мали звільнити ще минулої суботи, що призвело до того, що Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню.

, 29-річна жителька кібуцу Нір Оз. Її партнер і його брат все ще перебувають у полоні, а рідного брата Арбель виявили мертвим у червні. Її мали звільнити ще минулої суботи, що призвело до того, що Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню. Агам Бергер , 20-річна ізраїльська військовослужбовиця, яка потрапила у полон разом із чотирма іншими. Цих чотирьох військових звільнили минулої суботи.

, 20-річна ізраїльська військовослужбовиця, яка потрапила у полон разом із чотирма іншими. Цих чотирьох військових звільнили минулої суботи. Гаді Мозес, 80-річний чоловік, викрадений з кібуцу Нір Оз, де він працював сільськогосподарським експертом. Його партнерка Ефрат Кац була убита під час нападу ХАМАС 7 жовтня.

З ізраїльської сторони мають звільнити 110 осіб, з яких в 32 особи отримали довічне ув'язнення, 30 – жінок та дітей, а 20 – депортовані "за межі палестинських територій". Стосовно інших палестинських громадян інформації про злочини немає.

Згодом ізраїльські офіційні особи сказали, що вони отримали підтвердження від Червоного Хреста про передачу одного заручника. Мовилося про Агам Бергер, яку звільнили в Джабалії на півночі Гази.

Заручницю, що повертається, зараз супроводжують спецпідрозділи ЦАХАЛ та сили ISA під час її повернення на територію Ізраїлю, де вона пройде первинне медичне обстеження,

– написали ізраїльські військові.

Агам Бергер звільнили палестинські бойовики у Секторі Гази / Відео Армії оборони Ізраїлю

Відреагували на повернення ізраїльської військової й в уряді Ізраїлю. Там заявили, що раді поверненню Агам Бергер на батьківщину.

"Її сім'я отримала інформацію про передачу дівчини нашим силам. Уряд та служби безпеки нададуть всебічну підтримку їй та її сім'ї. Ізраїльський уряд прихильний до повернення всіх викрадених і зниклих безвісти", – мовиться у дописі.

Родина Агам Бергер спостерігає за передаванням військової Червоному Хресту / Відео з фейсбук-сторінки прем'єр-міністра Ізраїлю

У заяві Армії оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю йдеться, що заручниця, яка повертається, прямує до пункту первинного пункту пропуску на півдні Ізраїлю, де вона возз’єднається зі своїми батьками.

Щодо громадян Таїланду, то раніше у країні заявляли, що 6 їхніх громадян, Вачара Сріуан, Баннават Сіато, Сатіан Суваннакхам, Наттапонг Пінта, Понгсак Танна і Сурасак Ламнау , все ще утримуються в Газі.

У Тайському МЗС заявили, що двоє інших громадян Таїланду, ідентифіковані як Судтісак Рінталак і Сонтхая Оакхарасрі, вважаються мертвими.