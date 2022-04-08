"Обмотують манекен скотчем": черговий фейк Росії про українських військових

На російському федеральному каналі "Росія-24" транслюють черговий фейк від російської пропаганди. На цей раз відео зі зйомок російського серіалу показували як те, що відбувається в Україні.

Фейк розвіяла на своїй сторінці у фейсбук росіянка з Санкт-Петербурга, яка була причетна до зйомок цього серіалу.

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Величезна машина пропаганди працює, не покладаючи рук. Вони будь-якою брехнею прагнуть приховати злочини РФ на території України.

Нещодавно в ефірі "Росія-24" вирішили "викрити" українські фейки. І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб пізніше видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу,

– розповіла Надія.

За словами дівчини, на відео видно як двоє чоловіків обмотують скотчем манекен. Вона пояснила, що це були постановник трюків і його асистент по знімальному майданчику.

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