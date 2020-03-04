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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Обнадійливе подія для держави: в оборонному секторі очікуються великі зміни

      -
      Хто займе крісло міністра оборони замість Андрія Загороднюка? / Слово і діло

      Армія не буде чекати довгої розкачки - довіра до Верховного головнокомандувача у військових просто мізерна, щоб керівництво почали поважати в армії треба швидко діяти.

      Вот это неожиданность: самый эффективный и самый компетентный руководитель, глава единственной в Украине компании-производителя современных вооружений "КБ "Луч" Олег Коростелев представлен к новой должности вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности. Если депутаты проголосуют – это будет очень обнадеживающее событие для нашего государства. Коростелев с нуля создал целую отрасль управляемого оружия, которой в Украине не было во времена СССР, с нуля освоил производство различных видов управляемых противотанковых ракет "Стугна" и "Корсар", 300 мм корректируемых реактивных снарядов дальнего действия "Вільха", противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Это не просто инженер, это объективно уникальный производственный менеджер и талант мирового класса. Ему 71 год, но это энергичный, жесткий, дееспособный и высокоорганизованный руководитель. И если где-то будут проблемы – он не будет молчать, а будет отстаивать свою позицию. Назначение Коростелева – это последний шанс для возрождения оборонной промышленности и сохранения инженерных компетенций в Украине, ему по плечу реализовать системные реформы совместно с СНБО, ОП, Укроборонпромом, которые предполагает указ президента №59.

      Читайте также: Зеленскому предлагают 3 кандидатов на пост министра обороны вместо Загороднюка, – СМИ

      О кандидатуре нового министра обороны Андрея Тарана я уже писал.

      Тарану 65 лет, у него есть масштаб мышления, многие годы учебы и службы в США, но как он проявит себя в этой должности? Задача очень сложная. Из разведки в министерство, где нужны структурные реформы, которые существуют только на словах. Украине не нужен министр-миротворец – Украине нужен министр обороны от агрессии РФ. А дипломаты пусть делают свою работу. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, сумеет ли разработать стратегию и наметить пути лечения многих текущих болезней. Мы поймем все очень быстро, человек на такой должности с первого дня показывает в каком формате будет работать. Армия не будет ждать долгой раскачки – доверие к Верховному главнокомандующему у военных просто мизерное, чтобы руководство начали уважать в армии надо быстро действовать. Иначе надежды на перемены от нового министра быстро исчезнут, и армия как и сегодня будет вести войну за Украину опираясь только на моральную поддержку активной части общества, а не власти.

      Очень надеюсь, что назначения Коростелева и Тарана приведет к пересмотру заложенных в Гособоронзаказ ошибочных решений – например, "бронеавтобусов".

      С политической точки зрения, проблемы в оборонной промышленности и в Министерстве обороны абсолютно идентичны. Институционально это очень слабые организации, без доктрины действий, без стратегии, без долгосрочных программ, без мотивации. И потому отток профессиональных кадров, недофинансирование и не укомплектованность на всех уровнях.

      Чтобы доказать свою состоятельность на политических должностях, Коростелев и Таран должны мобилизовать прежде всего экспертов для разработки плана действий, чтобы вовлечь в процесс реформ гражданское общество, армию, промышленность. Попытки составлять презентации в кабинете обречены на провал.

      Что ж, подождем голосования Верховной Рады, и посмотрим, с чего начнут новые руководители.

      Обратите внимание: Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на 2020 – 2022 годы

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Відставка уряду Гончарука Війна на Донбасі Міністерство оборони України Публікації
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