В Оболонському районі Києва наближаються активні військові дії: людей просять залишатись вдома

Київська влада просить мешканців не виходити на вулицю. Попереджають, що в Оболонському районі будуть активні військові дії.

Мерія радить зберігати спокій і бути пильними. Треба залишатися в приміщеннях вдома чи укриттях.

До теми Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про російські мітки

Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога,

– повідомляє КМДА.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!