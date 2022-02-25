В Оболонському районі Києва наближаються активні військові дії: людей просять залишатись вдома

25 лютого 2022 , 12:05
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

Київська влада просить мешканців не виходити на вулицю. Попереджають, що в Оболонському районі будуть активні військові дії.

Мерія радить зберігати спокій і бути пильними. Треба залишатися в приміщеннях вдома чи укриттях.

До теми Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про російські мітки

Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога,
– повідомляє КМДА.

Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Автор: Оксана Княжик