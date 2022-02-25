В Оболонському районі Києва наближаються активні військові дії: людей просять залишатись вдома
25 лютого 2022 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Київська влада просить мешканців не виходити на вулицю. Попереджають, що в Оболонському районі будуть активні військові дії.
Мерія радить зберігати спокій і бути пильними. Треба залишатися в приміщеннях вдома чи укриттях.
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Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога,
– повідомляє КМДА.
Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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