Як оборонець "Азовсталі" вирішив не йти у полон та рік переховувався від ФСБ

Прикордонник Денис Сторожук у рік окупації Маріуполя уникнув полону та вижив. Він діяв самостійно після виходу побратимів із "Азовсталі".

Військовослужбовець ДПСУ Денис Сторожук в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, як вдавався до хитрощів й маскування, щоб залишатися непомітним для ФСБ і російських військ, передає 24 Канал.

Як прикордонник уникав полону?

Сторожук розповів, що коли останні захисники "Азовсталі" у 2022 році виходили у полон, він пірнув у каналізаційний люк заводу. Так він вирішив вижити самотужки. Від самого початку прикордонник знав, що не піде у полон. Зробив він так, пам'ятаючи долю побратимів після Іловайська.

У день, коли поранених почали виводити колонами, Сторожук допомагав готувати тіла загиблих побратимів до передачі гуманітарним місіям. Після цього він залишив прощальну записку та підірвав гранату, щоб створити враження власної загибелі. Так перша група військових вийшла з заводу, а він залишився непоміченим.

Як довго пробув на заводі?

Стрибнувши у каналізаційний люк "Азовсталі", прикордонник провів на заводі понад три тижні. У цей час він обережно пересувався територією, знаходив залишки їжі та речей.

Згодом, вийшовши у зруйнований Маріуполь, Сторожук кілька днів переховувався в гаражах і закинутих будівлях. Щоб не привертати уваги, він підробив талон фільтрації, який дозволяв вільніше пересуватися містом. Потім йому допомогла знайома, яка вивезла його з міста.

Що відомо про життя в окупації?

Протягом року в окупованій Амвросіївці прикордонник підтримував фізичну форму, стежив за новинами та відстежував пересування російських військ. Він став партизаном: фіксував пересування ворожої техніки та спалював її.

Мене затримали, коли мала прийти посилка з паспортом. За цією посилкою вже спостерігала ФСБ,

– розповів Сторожук.

Зазначається, що російська ФСБ стежила за прикордонником, а потім його фото з'явилося на оголошеннях в окупованому місті, де жив Сторожук. Після цього кількість російських патрулів і блокпостів різко зросла, і він вирішив залишати регіон.

Це було складно. Постійний контроль, постійно треба було думати, щоб не сказати зайвого,

– додав військовий ДПСУ.

Проте зрештою Сторожука затримали та катували росіяни.

Військовослужбовця повернули до України у вересні 2024 року. Однак проти нього в Україні досі відкрита справа за "дезертирство з полону". Сам прикордонник заявляє, що хоче повернутися до військової служби, проте справа ДБР блокує це, заявили у виданні.

