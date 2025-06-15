"Міста вже немає": у 24 ОМБр розповіли, якими є бої поблизу Часового Яру

Ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою, хоч українські військові й дають потужну відсіч ворогу. Оборона Часового Яру триває вже довго. Це змушує росіян часто змінювати тактику, щоб мати можливість продовжувати наступ.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк, зазначивши, що росіяни пробують штурмувати Часів Яр вже рік. Вони застосовують бронетехніку, малі піхотні групи, пробують експериментувати, штурмуючи на мотоциклах.

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Ситуація в Часовому Яру

Олег Петрасюк наголосив, що через те, що окупанти не можуть взяти штурмом українські позиції, вони просто знищують місто.

Міста вже немає. Там немає вцілілих будівель, тільки поодинокі розвалини серед купи цегли,

– сказав він.

Часів Яр є важливим логістичним хабом для просування ворога. Тому оборона міста відіграє надважливу роль. Штурмові дії там відбуваються кожен день.

У нас не було жодного дня, щоб противник не намагався покращити своє тактичне положення за весь період. Тому, я думаю, що для них Часів Яр – це дуже бажана ціль,

– підкреслив пресофіцер.

Він зауважив, що його бригада стикається із досить сильним противником у районі Часового Яру. Мовиться про 98 повітрянодесантну дивізію Росії. Військові там мають доволі гарну підготовку та екіпірування.

Яка ситуація поблизу Часового Яру: карта

Попри це, у противника дуже великі втрати й це впливає на спосіб ведення бойових дій. Росіяни зменшили час на підготовку особового складу.

На жаль, окупанти мають значні ресурси, використовуючи на полі бою усі можливі засоби ураження. Мовиться і про дрони, яких на фронті зараз дуже багато.

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