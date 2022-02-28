Оборона головних портів та Одеси: ВМС продовжує бойові дії в акваторії Чорного моря

Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Увага Попри значні втрати, Росія не покидає надій на захоплення Києва: Генеральний штаб ЗСУ

ВМС здійснює оборону пунктів базування та портів Одеси, Південний, Очаків, Чорноморськ з морського напрямку.

Також у Генштабі повідомили, що російські окупанти завершили перегрупування і намагаються продовжити наступ. Передусім йдеться про напрямок Чернігів – Київ.

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