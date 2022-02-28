Оборона головних портів та Одеси: ВМС продовжує бойові дії в акваторії Чорного моря
28 лютого 2022 , 12:56Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Увага Попри значні втрати, Росія не покидає надій на захоплення Києва: Генеральний штаб ЗСУ
ВМС здійснює оборону пунктів базування та портів Одеси, Південний, Очаків, Чорноморськ з морського напрямку.
Також у Генштабі повідомили, що російські окупанти завершили перегрупування і намагаються продовжити наступ. Передусім йдеться про напрямок Чернігів – Київ.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.