Побачив автомат і дістав кулю, – боєць "Азову" про поранення та евакуацію з Маріуполя

Боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азову" Богдан Цимбал на позивний Вог був поранений у боях за Маріуполь. Під час авіапроривів його евакуювали гелікоптером.

Свою історію захисник розповів у інтерв'ю 24 Каналу. У війську він служить із 18 років.

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Як Вог дістав поранення

Спершу Богдан був командиром розрахунку артилерії, однак коли гармата вийшла з ладу, почав допомагати керувати взводом. На заводі "Жовтневому" росіяни били по українцях з танків та артилерії.

Пів дня пробули там, потім пішли допомагати хлопцям на Кірова – і тут нам кажуть, що на нашу позицію зайшли росіяни,

– згадує Вог.

Кулю в кисть він дістав, коли намагався залізти в будівлю через вікно. Згодом захисники розділилися на 2 пари – зачистили завод, поставили розтяжки, зібрали трофеї та налаштували оборону.

За словами Богдана, противник мав перевагу, зайнявши 5-поверхівки поряд. Коли росіяни знову проривалися на завод, військовий прикривав побратима Юзіка, отримавши друге поранення в плече.

Евакуація на "Азовсталь"

Ворог накрив хлопців автоматними чергами, як тільки ті вийшли з заводу.

Я вирубився. Коли отямився – ніг не відчуваю, біля мене нікого нема. Вже пройшло кілька годин, я побачив нашого хлопця, помахав йому, він помітив. І так мене евакуювали,

– розповідає Богдан про вечір 22 березня.

Він пробув на "Азовсталі" 3 дні, уночі 25 березня Вога розбудили. Подумавши, що то прорив ворога, хлопець просив видати йому гранати.

Богдан відмовлявся летіти, але після уколу медсестри – "все як в тумані". Його завантажили в гелікоптер останнім, одягнувши шкарпетки й взуття, поклавши на груди телефон, документи й шеврони.

Було приємно знати, що хоча б поранених намагаються врятувати. Бо нас було багато, і неприємно дивитися, як твої друзі просто вмирають,

– каже захисник.

Пілоти просили поранених не розповідати, звідки ті прибули, аби не "підставити" наступні евакуації. Спочатку Вог потрапив на лікування в Дніпро, а потім – до Вінниці.