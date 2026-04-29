Розумів, що ніхто не прийде допомогти, – оборонець Маріуполя описав останні дні на "Азовсталі"

Військовослужбовець, який пережив полон, Михайло Янголенко пригадав останні дні на "Азовсталі". Вони були дуже важкими. Згодом захисникам наказали припинити оборону Маріуполя.

Оборонець Маріуполя розповів 24 Каналу, що останніми днями ворог мав підігнати так звані "Сонцепьокі" – важкі вогнеметні системи, які використовують термобаричні заряди, так звані НУРСи. Створюється об'ємний вакуумний вибух, після якого не залишається майже нічого живого.

"На комбінаті "Азовсталь" є два місця. Звідти гаряча вода після охолодження виходить в річку. Ці труби вже були порожніми. Це величезна підземна комунікація під комбінатом. За чутками, нею можна було вийти до комбінату Ілліча чи навіть до Вугледара. Декілька тунелів на початку березня були заповнені водою. Але вже до кінця квітня вода зійшла, і ці труби теж були порожніми. Ворог намагався проникнути на територію комбінату звідусіль", – пояснив він.

Полковник, старший офіцер Сектору взаємодії зі ЗМІ Західного управління ДПСУ Станіслав Керод пробув у російській неволі 200 днів. Захисник Маріуполя пригадав жахи полону. Він розповів, що військовополонені з Маріуполя перебували у жахливих умовах. Зокрема, пережили відсутність їжі та води, а також психологічний і фізичний тиск. Військових з Маріуполя помістили у стару колонію в Оленівці на Донеччині. У бараці, який передбачав розміщення 60 – 70 людей, на початку поміщали 600 – 700 чоловіків. Росія обіцяла збереження життя, здоров'я, медичну допомогу та поводження відповідно до всіх міжнародних норм, однак нічого з цього не виконала.

Що було перед виходом з "Азовсталі"?

Михайло Янголенко записував відео, де прощався з родиною. Це був момент, коли стало зрозуміло, що все довкола зайнято ворогом, а до найближчих позицій українських військ відстань складає приблизно 138 кілометрів. За його словами, зараз у межах держави це "взагалі ніщо", однак у той час у Маріуполі така відстань відчувалась "як від Києва до Місяця".

Хтось вірив у те, що за нами прийде турецький корабель і забере нас усіх. Але з висоти прожитих років я усвідомлював, що ніхто за нами не прийде і не допоможе. Ми й так відвернули як могли нормальні сили противника,

– поділився військовослужбовець.

Пізніше, коли він спілкувався з хлопцями з ППО 36 бригади, вони розповіли, що по віраж-планшету бачили, яка кількість російських літаків одночасно заходила на бомбардування Маріуполя. Як тільки літаки закінчували бомбардування, одразу з моря починала працювати корабельна артилерія, яка була встановлена на палубах кораблів Росії. Також були ворожі танки.

Але у нас закінчилися протитанкові засоби. Ми залишилися без артилерії, без нічого. При цьому ворог був з п'яти боків – з трьох боків на землі, а також з моря та з повітря. Дуже добре пам'ятаю день 15 травня. Тоді на кожних позиціях заводу, де перебували наші люди, відбулися зібрання, на яких був присутній "Редіс" (Денис Прокопенко, тодішній командир "Азову", – 24 Канал). Він пояснив, що ситуація важка, але за командою керівництва держави нам треба зупинити оборону Маріуполя,

– пригадав оборонець Маріуполя.

Тоді українським військовим пояснили, що протягом кількох діб вони мають евакуюватися – через полон. Сказали, що для когось він триватиме 2 – 3 доби, для когось – 3 тижні. Але "Редіс" запевнив, що максимум через пів року усі обов'язково будуть вдома.

