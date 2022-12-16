Оборонні позиції Росії вразливі до сучасних ударів, – британська розвідка

Російські споруди дотримуються традиційних військових планів укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Таким чином, оборонні позиції ворога уздовж лінії фронту, ймовірно, вразливі до сучасних точних ударів.

Про це заявили у британській розвідці. Експерти кажуть, що будівництво значних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни.

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Що відомо про спорудження оборонних позицій окупантів

Як показують зображення, протягом останніх тижнів російські війська продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Ймовірно, вони віддали перевагу північному сектору навколо міста Сватове.

Росія дотримується традиційних військових планів укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, ймовірно, вразливі для сучасних точних ударів непрямого наведення.

Будівництво значних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військових в останні десятиліття в основному відмовилися,

– зазначили у британській розвідці.