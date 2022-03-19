Оборонці Маріуполя провели спецоперацію: знищили офіцерський склад і до взводу піхоти росіян

Українські військові продовжують не лише тримати оборону Маріуполя. Але й завдавати значних втрат ворогу.

Субота, 19 березня, став останнім днем на землі для чималої кількості загарбників біля Маріуполя. Все завдяки зусиллям бійців полку "Азов", які провели спецоперацію.

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Українські захисники здійснили рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.

За попередніми даними, знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.