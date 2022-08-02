Негайна евакуація з Донеччини: влада запевнила, що забезпечить людей житлом і всім необхідним

Переселенців з Донецької області забезпечать житлом, грошима та всім необхідним. Людям, які погодяться на евакуацію з Донеччини, обіцяють одноразову виплату, яку надаватимуть відразу після прибуття у більш безпечні регіони України.

Евакуйованих з Донеччини розселятимуть у центральних і західних регіонах України

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Коментуючи евакуацію з Донеччини, Верещук розповіла, що держава забезпечить безкоштовну логістику, розміщення та гарантує людям усі види виплат.

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Ми знаємо, куди ми повинні привезти людей, де вони будуть розміщені, де вони зимуватимуть, де будуть їхні діти. І головне, за що житимуть люди,

– віцепрем'єр-міністерка.

Крім виплат, які гарантує держава, евакуйованим з Донеччини гарантована додаткова допомога. За словами Верещук, йдеться про одноразову виплату, "яка відразу після прибуття надаватиметься в руки – готівкою, кожній людині, яка прибуватиме до місць евакуації".

Окрім того, людям з дітьми надаватиме допомогу ЮНІСЕФ. Переселенцям з Донецької області готові допомагати представники ООН, Червоного Хреста та інших організацій.

Верещук, яка очолила штаб з евакуації жителів Донеччини, розповіла, що евакуйованих людей розселятимуть у центральних та західних регіонах України.

Алгоритм дій під час евакуації з Донеччини

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало алгоритм дій під час обов'язкової евакуації з Донеччини. Повідомляється, що логістика вже організована.

Як евакуюватися з Донеччини

1 крок – звернутись на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чат-ботами;

2 крок – на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації;

3 крок – відправлення з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається потягами та автобусами;

4 крок – під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО;

5 крок – після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Що відомо про евакуацію з Донеччини

28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Ірина Верещук закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без їжі, ліків та тепла.

30 липня Україна оголосила про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти.

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. У Кропивницький прибув евакуаційний потяг з Донеччини.

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