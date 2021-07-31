Обов'язкова вакцинація медиків: в Угорщині посилюють боротьбу з COVID-19

В Угорщині запроваджують обов'язкову вакцинацію для медиків. Влада країни вже видала відповідний указ.

Примусова вакцинація розпочнеться з 15 серпня. У медпрацівників буде 15 днів, до 1 вересня, аби зробити перше щеплення від коронавірусу.

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В Угорщині примусово вакцинуватимуть медиків

З початку вересня влада обіцяє вжити заходів до тих, хто не вакцинується. За даними міністерства охорони здоров'я Угорщини, більшість медиків вже зробили щеплення від COVID-19 і лише невеликий відсоток працівників медзакладів не імунізувався.

Як пояснили в адміністрації Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, влада пішла на обов'язкове щеплення медиків, бо вони перебувають у постійному контакті з хворими і відтак наражають на небезпеку і себе, і своїх пацієнтів.

Коронавірус в Угорщині: останні новини

Станом на 31 липня в Угорщині коронавірусом хворіють більше ніж 31 тисяча громадян.

Хвороба забрала життя у 30 тисяч угорців.

В Угорщині схвалено 6 вакцин проти COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing та Sputnik V.

Понад 5,4 мільйона людей в Угорщині повністю вакциновані.



Коронавірус в Угорщині станом на 31 липня / Графіка Мінфіну