Глава МЗС Польщі назвав обов’язком збивати російські цілі над Україною: в уряді відхрестились

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Польща та країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати дрони та ракети, які запускає Росія, ще до того, як вони порушать їхній повітряний простір.

Водночас у самому відомстві уточнили слова свого очільника. Кажуть, це особиста думка їх очільника, а не позиція відомства чи уряду країни.

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Що сказав Сікорський про збиття цілей

У своїй заяві Радослав Сікорський зазначив, що Польща повинна зробити все, аби гарантувати безпеку своїм громадянам. І на це не повинні впливати упередження та страхи, що подібні рішення якимось чином втягнуть НАТО у війну.

Членство у НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш конституційний обов'язок,

– сказав Сікорський.

При цьому пояснив це і тим, що як тільки ворожі цілі перетнуть повітряний простір Польщі, зростають ризики для польських громадян.

Уточнена заява польського відомства

Згодом речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що слова Сікорського щодо можливого збиття польською протиповітряною обороною російських ракет і дронів над територією України не є позицією уряду, а тільки особистою думкою глави МЗС, пише Укрінформ.

При цьому він уточнив, що позиція Сікорського полягає в тому, що для захисту жителів Польщі потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обов'язком держави.

При цьому можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польських військових, і це стосується кожного конкретного випадку".

Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра,

– наголосив Вронський.

До слова, 26 серпня "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої атаки Росії проти України. Наймовірніше, це був безпілотник. Об'єкт зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції.