Люди не чекали настільки швидкого рішення: що відбувається у Ватикані після обрання нового Папи

З димаря Сикстинської капели 8 травня пішов білий дим. Це означає, що нового Папу Римського вже обрали.

У зв'язку з цим на площі Святого Петра зібралося близько 50 тисяч людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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За даними видання, коли з капели люди побачили білий дим, у натовпі пролунали радісні вигуки. Усі почали аплодувати, а потім пролунали звуки дзвонів. Там зауважують, що ймовірно, люди очікували на рішення щодо обрання нового Папи Римського трохи пізніше ввечері й не сподівалися, що це станеться так швидко.

Невдовзі з центрального балкона собору Святого Петра світові буде оголошено особу Папи та його ім’я.

Зазначимо, що 7 травня на конклаві у Ватикані зібралися 133 кардинали Римо-католицької церкви для того, щоб обрати нового понтифіка. А вже сьогодні, 8 травня, було прийнято рішення щодо цього. Однак, ім'я нового Папи поки що невідомо.

Додамо, що за традицією конклав відбувається у Сикстинській капелі у декілька турів. Кардинали обирають нового Папу Римського у повній ізоляції від зовнішнього світу.