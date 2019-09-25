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      Обрано нову голову МВФ: що про неї відомо

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      Крісталіна Георгієва
      Крісталіна Георгієва / ТАСС

      Директором Міжнародного валютного фонду на п'ять років обрано кандидатку від Євросоюзу Крісталіну Георгієву. Представниця Болгарії раніше була членом Єврокомісії, а донедавна – виконавчим директором Світового банку.

      Георгієва стане першою в історії МВФ керівницею з країни з економікою, що розвивається, повідомляють на сайті фонду. Вона вступить на посаду з 1 жовтня.

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      Відзначимо, що на початку вересня Рада керівників МВФ зняла вікові обмеження для посади директора-розпорядника. До цього головою фонду не могла стати особа у віці 65 років і старше. Обраний директор не міг продовжувати роботу після 70-річчя. Знявши вікові обмеження, МВФ відкрив дорогу до посади 66-річної Георгієвої.

      Пост директора-розпорядника МВФ став вакантним після того, як Крістін Лагард склала з себе повноваження після висунення на пост голови Європейського центрального банку. В перехідний період обов'язки директора виконував перший заступник Лагард американець Девід Ліптон.

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      Що відомо про нову главу МВФ?65-річна Крісталіна Георгієва – головний виконавчий директор Світового банку з січня 2017 року. З 1 лютого по 8 квітня 2019 року вона була тимчасовим президентом групи Світового банку. Починаючи з 2010 року працювала в Європейській комісії комісаром з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи. Згодом віце-президентом з питань бюджету та людських ресурсів.

      Георгієва має ступінь кандидата економічних наук і магістра політичної економії і соціології в Університеті національної і світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 по 1991 рік.

      У вересні 2016 уряд Болгарії висував Крісталіну Георгієву на пост генсека ООН.

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      Теги: МВФ Фінанси Світовий банк
      Джерело: 24 канал
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