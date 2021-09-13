У тимчасово окупованому Сімферополі 12 вересня встановили пам'ятник організатору "червоного терору" Феліксу Дзержинському. Обурилися цим навіть у Російській православній церкві.

Обурливий пам'ятник на півострові встановили до річниці дня народження засновника Всеросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем – Дзержинського. Російська окупаційна влада заявила, що він "підійняв країну з розрухи та злиднів".

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У ФСБ додали, що Дзержинський, мовляв, "організовував дитячі будинки, відновив 2 тисячі мостів, відремонтував майже 3 тисячі паротягів і понад 10 тисяч кілометрів залізничної колії".

Пам'ятник знесуть місцеві жителі, – РПЦ

Член патріаршої ради з культури РПЦ, протоієрей Леонід Калінін заявив, що обурливий пам'ятник знесуть місцеві жителі, які пам'ятають про десятиліття пекельних мук, в які кинули країну ці "благодійники".

Довели спочатку країну до повного розвалу, а потім "ремонтували" мости і паротяги. Ці негідники, які віроломно захопили владу у воєнний час і організували жахливий червоний терор, спочатку вбивали батьків, а потім боролися з безпритульністю,

– обурився Калінін.

Він додав, що встановлення таких пам'ятників ображає пам'ять мільйонів невинних жертв терору, голоду, холоду, мук, тортур і тюрем.