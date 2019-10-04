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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування

      ЦРУ 730 Читать новость на русском

      У нової президентської команди так і залишаються старі друзі. Андрій Вавриш – саме він розробляв проект нового Офісу Президента, який потім чомусь вирішили відмінити. Він катався разом з Андрієм Богданом в Сен-Тропе на вже дуже відоме весілля. Тепер – він забудовник №1 у столиці і успішно реалізовує різні стартапи. Та мало хто знає, як цей бізнесмен сколотив свій свій стартовий капітал.

      У матеріалі 24 каналу – непублічна історія неймовірного бізнес-успіху, яка стала відомою завдяки особистій образі одного чиновника. 

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      Ярослав Годунок – він же розбійник і чорт за версією президента Зеленського. А після публічного вигнання з засідання Бориспільської міськради – ще й людина-мем та зірка ютубу. Він зустрівся з журналістами 24 каналу в Борисполі та відазу ж повів на так зване місце злочину. На вулиці Божівка, 14, за словами інформатора, одразу після перемоги на виборах Зеленського і розпочав незаконне будівництво другий соратник Андрія Богдана – Андрій Вавриш.

      годунок
      Ярослав Годунок – секретар Бориспільської міськради – показав журналістам будівництво

      вавриш
      Забудова у Борисполі, яку показав Годунок

      Відео: "Вийди отсюда, розбійник" – Зеленський вигнав Годунка з Бориспільскої міськради

      Журналісти розуміють, що чиновники зливають інформацію з певною метою. Тому розслідувачі вислухали інформатора, перевірили сказане та зробили вже власні висновки. Про це – читайте далі. 

      Як сколотив капітал Вавриш

      Андрій Вавриш – нині успішний забудовник, архітектор і власник компанії "Сага Девелопмен". З 2010 – 5 років пропрацював заступником директора департаменту містобудування КМДА. Декілька українських архітекторів стверджують, що Вавриша, який не мав архітектурно-будівельної освіти, призначили за сприяння тодішнього заступника Мінрегіону Дмитра Ісаєнка, який на останніх парламентських виборах отримав депутатський мандат від "Опозиційної платформи – За життя".

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      Офіційна та й всім загальновідома біографія Вавриша починається з 2010 року і багато хто переконаний, що свій стартовий капітал він зробив саме на посаді чиновника КМДА, але ніхто й не здогадується про оборудки його молодості, які до цього часу залишаються незавершеними!

      Так, у 2007 році компанія "Системабуд", в склад засновників якої на той момент входив і сам Андрій Вавриш, почала будівництво ЖК "Альта-град" у місті Бориспіль.

      У далекому 2007 році тоді ще на проект комплексу під назвою "Альтаград" компанія "Системабуд" отримала усі дозвільні документи і 2 гектари землі в оренду від Бориспільської міської ради. І навіть вже почала продавати квартири новоспеченим інвесторам.

      вавриш богдан
      Андрій Вавриш та Андрій Богдан

      І от – побудувавши 9 поверхів бетонної коробки, компанія з великими амбіціями, будмайданчик заморожує. Чи то економічна криза 2008, чи інші причини вплинули на зупинку будівництва, але на 10 років – життя і рух на цій ділянці зупинились.

      Як з'ясували журналісти, саме ця компанія під заставу квартир у майбутньому будинку взяла 2 мільйони доларів кредиту у "Свед банку".

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      А далі кредит фірми "Системабуд" почав блукати між банками. Спочатку, у 2013 році "Свед банк" став "Омега банком", який у 2015 році почав процедуру банкрутства. Всі кредитні пакети перейшли до "Дельта банку", а коли і ця фінустанова луснула, проблемними активами почав займатись уже фонд гарантування вкладів. Утім, сплачувати борг, ймовірно, ніхто і не збирався.

      Більше – дивіться у відео програми "ЦРУ".

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      Автор: Інна Попович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський ЦРУ Андрій Богдан Новини Києва Розслідування Новини нерухомості Новини нерухомості України Скандальні забудови
      Джерело: 24 канал
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