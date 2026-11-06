Знищував телефони сокирою: прокурор розкрив деталі обшуку в експосадовця СБУ Сергія Дуки

Ексвисокопосадовець СБУ Сергій Дука під час слідчих дій 6 листопада чинив опір детективам НАБУ та знищував докази. Прокурор заявив, що підозрюваний розбивав телефони сокирою, і вимагає для нього арешту.

Як повідомив прокурор САП Микола Карась, під час проведення слідчих дій озброєні люди чинили опір та погрожували працівникам антикорупційного відомства. Сам підозрюваний у цей момент поспіхом рубав власні засоби зв'язку, намагаючись не залишити слідчим доступу до інформації.

Що відомо про затримання Дуки

Сергія Дуку затримали детективи НАБУ 4 листопада в межах операції з ліквідації схеми підкупу силовиків за сприяння тіньовому бізнесу та шахрайським колцентрам.

Під час слідчих дій у заміському котеджі ситуація ледь не переросла у перестрілку, адже до будинку прибули озброєні спецпризначенці, а сам фігурант погрожував зброєю з вікна.

Детективи НАБУ приїхали за місцем його проживання, намагалися проводити обшук. Підозрюваний та його "особиста безпека", як вони її називають, "Альфа" чи це була не "Альфа", але озброєні люди, дослали патрон у патронник, навели лазерні вказівники на працівників НАБУ і цим перешкодили виконанню ухвали слідчого судді. Це відбувалося впродовж двох годин. За цей час підозрюваний знищував свої телефони сокирою, і ми це хотіли озвучити у суді щодо наявності відповідних ризиків,

– сказав Микола Карась.

Сторона обвинувачення наполягає на обранні для експосадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу прокурор пропонує встановити заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

Під час засідання прокурор оголосив про відвід слідчому судді, мотивуючи це тим, що переведення засідання в закритий формат веде до штучного затягування розгляду. За його словами, 72-годинний термін затримання Сергія Дуки вичерпується 7 листопада приблизно о 13:00.

Підставою для закриття слухань став лист від СБУ щодо ймовірної загрози теракту в приміщенні суду. Водночас сторона обвинувачення заявила, що прокурору так і не дозволили ознайомитися з цим документом перед ухваленням рішення.