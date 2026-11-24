НАБУ і САП оприлюднили відеозапис початку обшуку у генерала СБУ Сергія Дуки, проведеного 4 листопада в межах операції "Карфаген-2". Запис спростовує твердження захисту про відсутність ухвали суду.

Як повідомили в САП, фігуранти розслідувань часто намагаються будувати захист на викривленні обставин. Разом із відеозаписом правоохоронці оприлюднили протокол допиту з особистим підписом посадовця та лист спецслужби, який адвокат використовував у спробах закрити судове засідання.

Які подробиці?

На оприлюднених матеріалах керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов чітко представляється, показує службове посвідчення та неодноразово оголошує наявність судового рішення.

Згодом назустріч правоохоронцям вийшли двоє представників Дуки, які також поцікавилися законністю дій слідчої групи та отримали необхідні роз'яснення.

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Ці відеодокази прямо заперечують публічну версію фігуранта та його сторони захисту. Раніше адвокат і підозрюваний стверджували, ніби співробітники бюро проводили слідчі дії без пред'явлення документів і не мали при собі ухвали суду.

Слідство наголошує на важливості прозорості у резонансних провадженнях. Черговий судовий розгляд щодо запобіжного заходу генералу СБУ призначений на 26 листопада об 11:00 в Апеляційній палаті ВАКС.

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Перебіг розслідування у справі "Карфаген"

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше Вищий антикорупційний суд заарештував фігуранта справи "Карфаген" Андрія Осіпова без права застави. За даними слідства, вартість легалізованого ним майна перевищує 42 мільйони гривень, а сам підозрюваний під час великої війни виїжджав з країни понад 37 разів.

Юрист Роман Вербовський пояснив, що арешт Осіпова обґрунтований високими ризиками тиску на свідків та ймовірністю втечі. Експерт також спростував критику щодо розголошення відомостей про збір коштів на заставу генералу та підкреслив, що викриття корупції лише посилює обороноздатність держави.