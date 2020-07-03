Масові обшуки НАБУ в Одесі: детективи завітали до експрокурора області Жученка
Національне антикорупційне бюро продовжує проводити обшуки в Одесі. 3 липня детективи завітали до експрокурора області Олега Жученко, який фабрикував справи проти активіста Сергія Стерненка.
Детективи НАБУ 3 липня прийшли з обшуками до експрокурора області Олега Жученко, повідомляє 048.ua.
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Обшуки також тривають мінімум у 4 співробітників будівельної компанії "Будова", зокрема у адвоката фірми.
Жученко фабрикував справи проти Стерненка
Активіст Сергій Стерненко, якого зараз підозрюють в умисному вбивстві, написав у фейсбуці, що Олег Жученко спільно з очільником поліції Одещини Дмитром Головіном фабрикували проти нього кримінальні провадження.
Він відмазував замовників та виконавців нападів на мене та на інших активістів в Одесі. Завдяки його бездіяльності було виправдано росіян і колаборантів, які брали участь у антиукраїнському заколоті 2 травня 2014,
– написав Стерненко.
За словами активіста, саме Жученко забезпечив безкарність винним за пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Сергій Стерненко стверджує, що Олег Жученко союзник Труханова ф Галантерніка та член міжнародної мафії.
Сподіваюсь, знайдуть все, що цікавить. Зичу йому опинитись там, куди він намагався відправити мене,
– додав Стерненко.
Зауважимо, що Олег Жученко працював у прокуратурі Одещини з 2015 року. Його звільнили у вересні 2019 року.
Що відомо про обшуки в Одесі: коротко
- Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Одесі.
- У НАБУ кажуть, що обшукують офіси та домівки фігурантів справи про розкрадання коштів з міського бюджету.
- ЗМІ повідомляли, що у справі фігурують мер Одеси Геннадій Труханов, заступник міського голови Павло Вугельман та впливовий одеський бізнесмен Володимир Галантерник.
- Дії підозрюваних кваліфікували як присвоєння та розтрата коштів, зловживання владою та службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.