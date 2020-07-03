Національне антикорупційне бюро продовжує проводити обшуки в Одесі. 3 липня детективи завітали до експрокурора області Олега Жученко, який фабрикував справи проти активіста Сергія Стерненка.

Детективи НАБУ 3 липня прийшли з обшуками до експрокурора області Олега Жученко, повідомляє 048.ua.

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Обшуки також тривають мінімум у 4 співробітників будівельної компанії "Будова", зокрема у адвоката фірми.

Жученко фабрикував справи проти Стерненка

Активіст Сергій Стерненко, якого зараз підозрюють в умисному вбивстві, написав у фейсбуці, що Олег Жученко спільно з очільником поліції Одещини Дмитром Головіном фабрикували проти нього кримінальні провадження.

Він відмазував замовників та виконавців нападів на мене та на інших активістів в Одесі. Завдяки його бездіяльності було виправдано росіян і колаборантів, які брали участь у антиукраїнському заколоті 2 травня 2014,

– написав Стерненко.

За словами активіста, саме Жученко забезпечив безкарність винним за пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Сергій Стерненко стверджує, що Олег Жученко союзник Труханова ф Галантерніка та член міжнародної мафії.

Сподіваюсь, знайдуть все, що цікавить. Зичу йому опинитись там, куди він намагався відправити мене,

– додав Стерненко.

Зауважимо, що Олег Жученко працював у прокуратурі Одещини з 2015 року. Його звільнили у вересні 2019 року.

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