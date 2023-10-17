Обшуки у FESTrepublic: 2000 співробітників холдингу отримували зарплати "в конверті", – БЕБ

БЕБ 17 жовтня провело обшуки у FESTrepublic. Вдалося встановити, що 2000 співробітників холдингу "!Фест". отримували зарплату "в конверті".

Обшуки відбулися вдень 17 жовтня на вулиці Старознесенській. Саме там розташовані офіси компанії "!Фест".

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Що кажуть у БЕБ

Згодом у БЕБ прокоментували обшуки й заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Там наголосили: мовиться про холдинг, до якого входять: 60 ресторанів та торгових точок.

Вдалося встановити, що приблизно 2000 співробітників отримували зарплату двома частинами: офіційно (зі сплатою всіх необхідних платежів) – мінімальну та неофіційну.

Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів,

– мовиться у повідомлення.

На "неофіційну" зарплата надходила раз на місяць – два. Так компанія ухилялася від сплати:

військового збору;

Єдиного соціального внеску;

ПДФО.

За попередніми даними, мовиться про збитки у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

Наразі тривають слідчі дії.