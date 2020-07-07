Заява правозахисних організацій щодо нової хвилі арештів в окупованому Криму.

7 липня 2020 року представники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації провели обшуки в тимчасово окупованому Криму. Після цього шістьох кримських татар Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова та Вадима Бектемірова відвезли в управління ФСБ Сімферополя.

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Коли ця традиція закінчиться?

За попередньою інформацією, затриманих звинувачують в організації або участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", оголошеної в РФ терористичною.

Це чергова хвиля масових обшуків у Криму (востаннє схожий інцидент відбувся в березні цього року). Застосування антитерористичного законодавства Російської Федерації в якості інструменту переслідування кримських мусульман, кримськотатарських активістів та громадянських журналістів стало традицією усіх років окупації півострова.

Таким чином, список українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому нею Криму, зріс із 94 осіб до щонайменше 100 осіб, де зі ста – кримські татари.

З огляду на це, вимагаємо від Російської Федерації та окупаційної влади Криму:

негайно звільнити всіх затриманих;

провести оперативне, ефективне та неупереджене розслідування незаконних затримань та випадків фізичного насильства у Криму, а також притягнути винних у незаконних діях до відповідальності;

вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібним діям у майбутньому;

звільнити усіх раніше незаконно затриманих політичних в'язнів та припинити переслідування кримських татар, кримських мусульман, активістів та громадянських журналістів, включаючи адміністративні арешти, кримінальні звинувачення, конфіскацію майна та інші види репресій.

Ми закликаємо міжнародні організації та уряди іноземних держав:

продовжувати здійснювати тиск на російський уряд, щоб зупинити переслідування представників кримськотатарського народу та проукраїнських активістів;

представників кримськотатарського народу та проукраїнських активістів; засудити використання Росією її власного законодавства щодо боротьби з тероризмом та екстремізмом для переслідування адвокатів, правозахисників і громадських активістів у тимчасово окупованому Криму;

щодо боротьби з тероризмом та екстремізмом для переслідування адвокатів, правозахисників і громадських активістів у тимчасово окупованому Криму; посилити секторальні санкції проти РФ за систематичні грубі порушення прав людини, злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні в окупованому Криму, та ввести персональні санкції стосовно причетних осіб.

Детальна інформація:

7 липня 2020 року силовики російського ФСБ, ОМОНу, Беркуту та Центру "Э" провели масові обшуки в Червоногвардійському, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, в результаті чого було затримано шестеро кримських татар.

Перші обшуки розпочалися близько 4-ї ранку 7 липня. На місце проведення обшуків не допускали адвокатів. За інформацією ініціативи "Кримська солідарність", російські силовики вилучали телефони, загальнодоступну релігійну літературу та комп'ютери.

Після завершення обшуків силовики затримали 6 активістів: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова. Затримані виступали проти репресій в Криму. Так, Еміль Зіядінов – активіст і відеострімер; Ісмет Ібрагімов та Алім Суф'янов – активісти, останній активно відвідував судові процеси за політично мотивованими справами; Олександр Сізіков має інвалідність І групи, повністю втратив зір у 2009 році, виходив на одиночні пікети на підтримку політв'язня Едема Смаілова; Вадим Бектеміров – активіст, релігійний діяч; Сейран Хайретдінов – орагнізатор мусульманських свят, активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.

За попередньою інформацією, затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального Кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації Хізб ут-Тахрір та участь в її діяльності).

Джерело: Центр Громадянських Свобод