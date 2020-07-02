Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Одесі – навідались навіть в рибний ресторан. У НАБУ кажуть, що обшукують офіси та домівки фігурантів справи про розкрадання коштів з міського бюджету.

НАБУ здійснює близько 20 обшуків

Працівники НАБУ здійснюють водночас майже 20 обшуків, серед них один – у ресторані "Бабель Фіш". Про це інформує "Думська".

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Мова йде про придбання адмінбудівлі заводу "Краян", незаконний викуп території аеродрому "Застава" начебто для розширення кладовища, про приватизацію комунальних приміщень, спробу захоплення території Шкільного аеродрому. Все це об'єднано в одне провадження,

– повідомив голова територіального відділення НАБУ Володимир Деулін.

Коло причетних осіб, серед яких одеські чиновники, повідомляють у НАБУ, уже встановили. Слідчі підозрюють, що було створене злочинне угруповання. За попередніми оцінками, збитків громаді міста завдали на пів мільярда гривень.

У справі фігурують Труханов та Вугельман, – ЗМІ

За інформацією сайту 048.ua, у справі фігурують мер Одеси Геннадій Труханов, заступник міського голови Павло Вугельман та впливовий одеський бізнесмен Володимир Галантерник.

Зверніть увагу! Дії підозрюваних кваліфікували як присвоєння та розтрата коштів, зловживання владою та службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.



Дивіться фото з обшуків в Одесі / Фото "Думська" та 048.ua: