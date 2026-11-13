Нерухомість у Ніцці за гроші з бронежилетів: Україна й Франція провели розслідування

Українські правоохоронці спільно з колегами з Франції провели серію обшуків у Ніцці. Слідчі дії стосуються відмивання майже 2 мільярдів гривень під час закупівлі неякісних бронежилетів для Сил оборони.

За привласнені кошти зловмисники придбали елітну нерухомість у Франції. Про це повідомили у СБУ.

Що відомо про справу?

У Службі безпеки України розповіли, що розслідування проводять разом із Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора. Також з українськими колегами співпрацюють французькі правоохоронці на виконання запиту про міжнародну правову допомогу щодо легалізації доходів, отриманих у 2022 році.

За матеріалами слідства, учасники оборудки отримали стовідсоткову передплату з бюджету та придбали 67 тисяч бронежилетів для Сил оборони. Однак незалежна балістична експертиза згодом з'ясувала, що засоби захисту не відповідали заявленому класу безпеки.

Правоохоронці встановили, що частину одержаних фінансів фігуранти витратили на купівлю нерухомості на Лазуровому узбережжі Франції. За ці кошти вони купували елітні житлові та комерційні приміщення, оформлюючи майно на близьких родичів.

Під час обшуків у Ніцці слідчі вилучили документацію, телефони та інші електронні носії, які направили на експертизу. На елітні об'єкти нерухомості та французькі банківські рахунки фігурантів уже наклали арешт.

Правоохоронці продовжують збирати докази. Матеріали щодо самої закупівлі неякісних бронежилетів уже розглядають у суді.

Нагадаємо, що НАБУ та САП скерували до суду справу про розкрадання державних коштів під час закупівель харчів для ЗСУ у 2022 році. За даними слідства, дві компанії-постачальниці за допомогою маніпуляцій із цінами незаконно отримали понад 733 мільйони гривень надприбутку.