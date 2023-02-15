"Атаки на ІТ-бізнес": відомі українці гостро реагують на обшуки у Косована з MacPaw
Олександр Косован – власник IT-компанії MacPaw – повідомив, що до нього прийшли з обшуками. Відомі українці гостро відреагували й підтримали бізнесмена.
Наразі ні Нацполіція, ні СБУ не підтвердили обшуки у Косована. Як реагують на інцидент відомі українці, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо До власника IT-компанії MacPaw Олександра Косована прийшли з обшуками
Гороховський, Стерненко та інші обурені обшуками
Олег Гороховський заявив, що Косована в образу не дадуть. Власника MacPaw він назвав справжнім меценатом, візіонером, патріотом. Тим часом MacPow – міжнародна компанія та гордість України. ІТ-компанія отримала вже чимало міжнародних нагород.
Сергій Стерненко додав, що MacPaw – нормальна та відповідальна компанія з чудовим софтом. Дуже дивно, чому до неї є питання.
Іван Примаченко наголосив: сказати, що обшуки у Косована – скандал, означає не сказати нічого. Він додав, що MacPaw – знакова компанія, яка завжди працювала "по білому" – досягнула великого успіху на міжнародних ринках.
Ба більше, її засновник Олександр Косован не просто і далі живе в Україні, але й надзвичайно активно займається благодійністю, вкладаючи мільйони доларів в різноманітні проєкти: від підтримки армії до освіти. Все це робиться без гучного піару, але відомо всім, хто дотичний до теми,
– заявив Примаченко.
Меланія Подоляк зізналася, що їй образливо, як за саму себе. Вона додала, що MacPaw – надзвичайно адекватна компанія.