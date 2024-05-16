У депутата Бундестагу Німеччини проходять обшуки через зв'язки з Медведчуком

Німецькі ЗМІ повідомляють про обшуки члена партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бистрона. Повідомляється, що його підозрюють у зв'язках з медіаплатформою Віктора Медведчука.

Йдеться про ресурс "Голос Європи", проти якого кілька місяців тому почали розслідування правоохоронці Чехії. Німецькі прокурори вважають, що Бистрон отримував гроші від Москви.

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Обшуки у німецького політика

Прокуратура Мюнхена почала розслідування проти депутата Бундестагу Петра Бистрона. Від ранку тривали обшуки у кількох об’єктах політика у Берліні, Баварії та на Майорці, включно з його офісом у Бундестазі.

Політика від "Альтернативи для Німеччини" підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей. Раніше Бундестаг схвалив заходи проти Бистрона і тим самим зняв із нього недоторканність. Утрималася лише "Альтернатива".

У чому підозрюють Бистрона

Розслідування проти Бистрона пов'язане зі справою навколо проросійського пропагандистського видання "Голос Європи". У кінці березня Чехія ввела санкції проти ресурсу. Там вважають, що платформа курується з Москви, а її головою є екснардеп Віктор Медведчук.

Зазначається, що медіакомпанія також служила для таємного надання фінансової підтримки дружнім до Росії кандидатам на виборах до Європарламенту в червні. Зокрема, у цьому підозрюють і Бистрона. У списку "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Європарламенту він зайняв друге місце. Зазначається, що політик активно поширював проросійські наративи.

Розслідування журналістів

У квітні News Insight опублікувало дослідження про діяльність російської мережі Voice of Europe. Журналісти опублікували список ЗМІ, яких викрили на цитуванні московського ресурсу. Наприклад, це німецькі сайти EpochTimes і Telepolis.

Ці та інші подібні ресурси транслювали вигідні Кремлю тези. Наприклад, німецьке видання Peds Ansichten, цитуючи Voice of Europe, стверджувало, що ЗМІ нібито несправедливо зображають Путіна і російську пропаганду як зло. Окрім цього, сході ресурси публікували новини про "іноземних найманців" в Україні, чи писали про необхідність переговорів – однак на умовах Путіна.