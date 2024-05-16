Речь идет о ресурсе "Голос Европы", против которого несколько месяцев назад начали расследование правоохранители Чехии. Немецкие прокуроры считают, что Быстрон получал деньги от Москвы.

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Обыски у немецкого политика

Прокуратура Мюнхена начала расследование против депутата Бундестага Петра Бистрона. С утра продолжались обыски в нескольких объектах политика в Берлине, Баварии и на Майорке, включая его офис в Бундестаге.

Политика от "Альтернативы для Германии" подозревают во взяточничестве и отмывании денег. Ранее Бундестаг одобрил меры против Бистрона и тем самым снял с него неприкосновенность. Воздержалась только "Альтернатива".

В чем подозревают Быстрона

Расследование против Быстрона связано с делом вокруг пророссийского пропагандистского издания "Голос Европы". В конце марта Чехия ввела санкции против ресурса. Там считают, что платформа курируется из Москвы, а ее главой является экс-нардеп Виктор Медведчук.

Отмечается, что медиакомпания также служила для тайного предоставления финансовой поддержки дружественным России кандидатам на выборах в Европарламент в июне. В частности, в этом подозревают и Быстрона. В списке "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент он занял второе место. Отмечается, что политик активно распространял пророссийские нарративы.

Расследование журналистов

В апреле News Insight опубликовало исследование о деятельности российской сети Voice of Europe. Журналисты опубликовали список СМИ, которых разоблачили на цитировании московского ресурса. Например, это немецкие сайты EpochTimes и Telepolis.

Эти и другие подобные ресурсы транслировали выгодные Кремлю тезисы. Например, немецкое издание Peds Ansichten, цитируя Voice of Europe, утверждало, что СМИ якобы несправедливо изображают Путина и российскую пропаганду как зло. Кроме этого, восточные ресурсы публиковали новости об "иностранных наемниках" в Украине, или писали о необходимости переговоров – однако на условиях Путина.