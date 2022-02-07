Обшуки на підприємствах завдають удару по міжнародному та внутрішньому іміджу країни, – Кушнірук

Попри те, що згідно із документальним визнанням податковою відсутності боргів у компанії "Метінвест", проведені обшуки все ж мають викликати тривогу у громадянського суспільства.

Економіст Борис Кушнірук зазначив, це такі обшуки завдають удару як по міжнародному іміджу країни, так і іміджу влади всередині країни.

За його словами, це повністю дискредитує Україну як правову державу.

"Такого не повинно бути, і це не залежить від того, про який бізнес ідеться, – про великий, малий чи середній. Уявляєте, якщо вони дозволяють собі так поводитися з великим бізнесом, як нахабно і беззастережно вони це роблять із малим бізнесом?", – запитує Кушнірук.

Нагадаємо, податкова служба оприлюднила низку документів, які підтверджують, що податкових боргів у компанії "Метінвест" немає. Але обшуки були проведені. Компанія повідомила про тиск на бізнес та закликала правоохоронців працювати у правовому полі.

Загальні податкові відрахування "Метінвесту" впродовж 2021 року склали майже 53 млрд грн, що у понад 2 рази більше за рік до того.