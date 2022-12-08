Має право на анонімність: мережа обговорює заблюреного кота з фото обшуків СБУ в УПЦ МП

Служба безпеки України з обшуками навідалася до храмів УПЦ МП в Волинській, Черкаській, Херсонській та Житомирській областях. На фото, які згодом опублікувало СБУ, заблюрені не тільки обличчя людей, але кота.

Жваве обговорення фото, на якому заблюрили не тільки обличчя людей, але і чорного котика почалося на сторінці журналіста "Української правди" Михайла Ткача у фейсбуці. До обговорень долучився і речник СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє 24 канал.

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Кіт за УПЦ МП чи працює під прикриттям?

"Хлопці, а можете і мені морду замалювати, бо я тим фсбшникам у рясах шкоди наробив ще до того як це стало мейнстрімом. Пароль: Ясинувата-Керч", – так підписав світлину Михайло Ткач.

Перш ніж ми почнемо обговорювати версії користувачів мережі та коментар від речника СБУ, варто, мабуть, і саму світлину показати.



Коту гарантують анонімність

Речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарях до допису написав, що поки триває досудове розслідування – усі мають право на анонімність. Навіть кіт.



Коментар речника СБУ до фото з котом / Скриншот

Версії користувачів мережі розділилися – одні кажуть, що кіт був агентом під прикриттям і працював на українські спецслужби, а інші кажуть, що в нього десь теж є звання лейтенанта Росії. Хтось переконаний, що котик псував ряси священникам УПЦ МП, а інші кажуть, що йому світить найбільший термін.

Та цікаво, що деякі користувачі мережі помітили, що на фото не один кіт, а два, але заблюрений тільки один. Можливо, це пов'язано з тим, що другий кіт і сам добре впорався з маскуванням.



Другий кіт сам себе заблюрив / Фото СБУ

Що СБУ знайшли у храмах УПЦ МП в межах обшуків

У межах проведених обшуків у храмах УПЦ МП на території 4 областей вдалося виявити чимало незаконних речей. Наприклад, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Черкаська область) виявили прапор квазіреспублік та бібліотеку з опусами російських авторів-пропагандистів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрили екскримінальників. Вони досі підтримують зв'язок з російськими абонентами.

Тим часом під час обшуку Свято-Миколаївського Милецького монастиря зауважили тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники" з одами кремлівському режиму.

Водночас за даними слідства, коли окупанти захоплювали Херсон, настоятель Успенського собору "засвітився" у Кремлі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до того, як воїни ЗСУ звільнили місто, настоятель втік на тимчасово окуповану територію Півдня.