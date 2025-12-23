Кілограми золота, 18 люксових годинників і не лише: що знайшли у віллі Піскуна у Франції, – ЗМІ
- У віллі Святослава Піскуна у Франції вилучили 90 тисяч євро, 3 кілограми золота та 18 елітних годинників.
- Піскун не зміг підтвердити законне походження майна, його затримала французька поліція, але згодом відпустили, розслідування триває.
ДБР провело обшуки у віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна, що розташована у Франції. Правоохоронці виявили в експосадовця десятки тисяч євро, кілограми золота та люксові годинники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZN.UA. Відповідну інформацію виданню надали обізнані джерела.
Що виявили у віллі Піскуна у Франції?
Співрозмовник ZN.UA в правоохоронних органах повідомив, що під час обшуку у французькій віллі Святослава Піскуна було вилучено 90 тисяч євро, 3 кілограми золота та 18 годинників елітних марок на суму понад 1 мільйон євро.
За інформацією джерела, Піскун не зміг підтвердити законне походження готівки, надати банківські документи на купівлю золотих злитків, а також митні папери щодо ввезення до Франції дорогих годинників. Через це його затримала французька поліція.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, і наразі розв'язують питання про оголошення підозри.
Водночас, за словами людей з оточення колишнього генпрокурора, його вже відпустили, однак розслідування триває.
Чому у Піскуна проводили обшуки?
Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна на території Франції. За попередніми даними, слідчі дії можуть бути пов'язані з розслідуванням справи проти олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрюють в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.
Самого Піскуна, за інформацією слідства, підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у закритті цієї справи, у якій Коломойський проходив як підозрюваний. Також за даними ЗМІ, під час слідчих дій у будинку Піскуна знайшли низку "надзвичайно цікавих документів", які не мають стосунку до справи з Коломойським.
Відомо, що Святослав Піскун обіймав пост генерального прокурора у 2002 – 2003, 2004 -2005 та впродовж місяця у 2007 роках. Улітку 2020 року впродовж місяця він обіймав посаду радника генпрокурорки України Ірини Венедіктової.