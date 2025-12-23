Кілограми золота, 18 люксових годинників і не лише: що знайшли у віллі Піскуна у Франції, – ЗМІ

ДБР провело обшуки у віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна, що розташована у Франції. Правоохоронці виявили в експосадовця десятки тисяч євро, кілограми золота та люксові годинники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZN.UA. Відповідну інформацію виданню надали обізнані джерела.

Цікаво Підробляли відомі бренди й збували по всій Україні: викрили злочинну групу

Що виявили у віллі Піскуна у Франції?

Співрозмовник ZN.UA в правоохоронних органах повідомив, що під час обшуку у французькій віллі Святослава Піскуна було вилучено 90 тисяч євро, 3 кілограми золота та 18 годинників елітних марок на суму понад 1 мільйон євро.

За інформацією джерела, Піскун не зміг підтвердити законне походження готівки, надати банківські документи на купівлю золотих злитків, а також митні папери щодо ввезення до Франції дорогих годинників. Через це його затримала французька поліція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, і наразі розв'язують питання про оголошення підозри.

Водночас, за словами людей з оточення колишнього генпрокурора, його вже відпустили, однак розслідування триває.

Чому у Піскуна проводили обшуки?