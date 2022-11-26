"Розбудили та роздягнули нас": у Чернівецько-Буковинській єпархії прокоментували обшуки

Архімандрит Никита (Сторожук) прокоментував обшуки СБУ у Чернівецько-Буковинській єпархії. Зауважимо, що СБУ навідалася туди 25 листопада. За даними джерел ЗМІ, секретаря єпархії застукали з оголеним хлопцем.

Архімандрит Никита заявив, що співробітники СБУ увірвалися у приміщення, вивели всіх з кімнат та начебто "роздягнули". Детальніше про обшуки у Чернівецько-Буковинській єпархії пише 24 канал.

До теми Хлопець, з яким заскочили секретаря єпархії УПЦ МП на Буковині, неповнолітній, – ЗМІ

Що кажуть про обшуки СБУ у Чернівецько-Буковинській єпархії

Секретар Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату поскаржився, що все було дуже неочікувано. Мовляв, СБУ завітала близько 7 ранку.

Нас вивели зі своїх кімнат. Усіх, хто перебував у єпархії, приставили до стіни, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, всякі добавки, ну такі, непристойні… Ви, мабуть, це все читали. Господь – суддя всім тим, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази, хай доводять,

– підкреслив архімандрит Никита.

Також секретар єпархії заявив, що начебто "державні служби України зовсім не демократичні і використовують якісь такі деспотичні методи навіть тих же звичайних обстежень". Никита запевняє, що якби правоохоронці подзвонили у дзвінок, їм начебто б відкрили двері.

Що треба знати про обшуки СБУ в УПЦ МП у Чернівцях

25 листопада співробітники СБУ навідалися з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Джерела повідомляють, що під час обшуку правоохоронці заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту (Сторожука) з хлопцем, що співає у місцевому хорі.

Згодом у ЗМІ повідомили, що хорист – неповнолітній .

. Під час обшуків СБУ виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Окрім того, листування з "московськими кураторами", у яких були "методички" щодо "особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення".

Також під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень загарбників, що брали участь у бойових діях проти України. Зокрема, посвідку "героя Росії", підписану Шойгу за захоплення Криму у 2014 році.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

, що секретар Чернівецько-Буковинської єпархії у своєму коментарі не сказав жодного слова про те, що СБУ виявила у єпархії методички з Москви та посвідчення окупантів.До речі, 23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ МП обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії. Його призначили замість митрополита Серафима, що втік до Росії. Сам архімандрит Никита (Сторожук) є у базі "Миротворця" з травня 2020 року.

Вас може зацікавити – Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі: дивіться відео