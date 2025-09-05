Мовна омбудсменка України Олена Івановська зауважила, що за відмову ослуговувати клієнтів українською може бути покарання. Вона навела приклад грубого порушення цього правила у Харкові.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Уповноваженої із захисту державної мови.

Хто може отримати покарання за використання російської мови?

Олена Івановська розповіла про випадок, коли водій таксі в Харкові у грубій та зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою. Жінка поскаржилася на чоловіка, який вмикав російську музику, говорив "тезами з кремлівських методичок", зокрема щодо так званих “утисків прав російськомовних”.

Через такі випадки омбудсменка ініціювала початок заходів державного контролю.

Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку,

– зазначила Івановська.

Коментуючи дії харківського водія таксі Уповноважена з питань державної мови зауважила, що він порушив вимоги статті 36 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Чоловік працює у сфері транспорту, а тому згідно з законом має надавати послуги державною мовою.

Олена Іванівська говорить, що за це порушення передбачене адміністративне покарання – штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 3 400 до 5 100 гривень.

Варто зазначити! Українською мовою зобов'язані обслуговувати клієнтів працівники всіх сфер та компаній будь-якої форми власності. Це стосується не лише розмов, але й написаної інформації на товарах, цінниках, інструкціях та меню.

Через скарги жительки Харкова на водія мовна омбудсменка звернулася до служб таксі із закликом перевіряти водіїв на знання й використання української мови, брати до уваги скарги пасажирів і оперативно реагувати на них.

Що відомо про пропозиції нової мовної омбудсменки?