Ворог чітко розуміє, що не зможе перемогти на полі бою, тому вибрав інший метод. Він намагається зламати українців, посіяти навколо темряву та холод.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що саме так Володимир Путін бачить свою перемогу. Військові методи уже не працюють.

Які цілі для ударів обрав Кремль?

Росія хоче занурити українців у темряву й холод, тому найперше атакує об'єкти енергетики.

Друга ціль ворога – наші виробничі спроможності. Останнім часом росіяни навмисно б'ють по великому й малому бізнесу. Так хочуть позбавити Україну фінансового ресурсу, який зокрема акумулюють для ведення бойових дій.

І третя складова – вогневі удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Це невипадковість, а кровожерливість Путіна. Він добре пам'ятає, як це спрацювало у Чеченській кампанії і тепер намагається реалізувати старі методи проти українців,

– наголосив Юрій Федоренко.

Кремль хоче позбавити нас електроенергії, тепла, знищити великі та малі хаби. А при цьому тероризувати цивільне населення, змушувати українців виїжджати за кордон, шукати кращої долі поза межами нашої держави.

"Путін розуміє, що якщо йому вдасться досягти необхідного ефекту, то українська держава не матиме основного для подальшого протистояння – людей", – підкреслив військовий.

Тож усі ми просто зобов'язані підготуватися до того, що зима буде складною. Звісно, може скластися інакше, наприклад, якщо ми отримаємо далекобійні ракети, або українські безпілотники відпрацюють по критичних об'єктах Росії. Це може змусити Путіна зупинитися, але сьогодні все-таки варто готуватися до гіршого сценарію.

Росія вкотре атакувала енергетику України