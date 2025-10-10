Навмисно обрали три цілі для ударів, – командир "Ахіллесу" розкрив плани Кремля
- Росія намагається зламати українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру, об'єкти виробництва та цивільну інфраструктуру.
- Володимир Путін використовує такі методи, бо не має перемог на полі бою.
Ворог чітко розуміє, що не зможе перемогти на полі бою, тому вибрав інший метод. Він намагається зламати українців, посіяти навколо темряву та холод.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що саме так Володимир Путін бачить свою перемогу. Військові методи уже не працюють.
Дивіться також У низці регіонів була повітряна тривога: Росія атакувала Україну ракетами та дронами
Які цілі для ударів обрав Кремль?
Росія хоче занурити українців у темряву й холод, тому найперше атакує об'єкти енергетики.
Друга ціль ворога – наші виробничі спроможності. Останнім часом росіяни навмисно б'ють по великому й малому бізнесу. Так хочуть позбавити Україну фінансового ресурсу, який зокрема акумулюють для ведення бойових дій.
І третя складова – вогневі удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Це невипадковість, а кровожерливість Путіна. Він добре пам'ятає, як це спрацювало у Чеченській кампанії і тепер намагається реалізувати старі методи проти українців,
– наголосив Юрій Федоренко.
Кремль хоче позбавити нас електроенергії, тепла, знищити великі та малі хаби. А при цьому тероризувати цивільне населення, змушувати українців виїжджати за кордон, шукати кращої долі поза межами нашої держави.
"Путін розуміє, що якщо йому вдасться досягти необхідного ефекту, то українська держава не матиме основного для подальшого протистояння – людей", – підкреслив військовий.
Тож усі ми просто зобов'язані підготуватися до того, що зима буде складною. Звісно, може скластися інакше, наприклад, якщо ми отримаємо далекобійні ракети, або українські безпілотники відпрацюють по критичних об'єктах Росії. Це може змусити Путіна зупинитися, але сьогодні все-таки варто готуватися до гіршого сценарію.
Росія вкотре атакувала енергетику України
- У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Більшість ракет летіли на Київ, а також на центральні та східні області. Саме там найважча ситуація зі світлом. Знеструмлено тисячі абонентів, у деяких регіонах ввели аварійні відключення світла.
- Також непроста ситуація з газопостачанням. Зокрема ворог масовано атакував Запоріжжя, де поцілив у газові об'єкти. У місті діють обмеження споживання природного газу, людей закликають ощадливо його використовувати.
- Для атаки по Україні 10 жовтня Росія використала 497 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 420. Основною ціллю були енергетичні об'єкти й трансформатори у 6 областях. Крім цього ворог запускав ракети по цивільних.