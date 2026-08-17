Відповідь за 9 травня: полковник СБУ сказав, чи буде масований обстріл 24 серпня

Росіяни відомі своєю підлістю, а також особливим зацикленням на датах. Отже, День Незалежності, який невдовзі відзначатимуть українці, може стати для ворога ще однією нагодою для удару.

Як зауважив 24 Каналу народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, такий сценарій не варто відкидати. Втім, до атак Росії треба бути готовими завжди.

Чи варто чекати удару на День Незалежності?

Сьогодні важко спрогнозувати, якими будуть рішення Володимира Путіна 24 серпня. Але однозначно зрозуміло, що очільник Кремля любить різні дати й намагається у цей час нагадувати про себе.

Зараз у мене немає інформації, бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини. Це не так, що Путін просто захотів – і все,

– пояснив нардеп.

Також є наші партнери, з якими ми проводимо перемовини. Можна згадати, як відбувався парад у Росії 9 травня. Можливо, побачимо схожі домовленості чи настанови, як було тоді, коли Володимир Зеленський видав не бити по Москві. Ймовірно, Путін теж зробить щось подібне, бо він не любить бути приниженим.

Але попереду у Росії вибори, тому не можна відкидати, що вони проситимуть не бити по їхній території в цей час. Адже Путіну важливо легітимізувати свою владу, а Україна може тримати Росію в тривозі впродовж дня голосування. Тоді навіть сфальсифіковані вибори не вдасться провести, адже дільниці будуть закриті через тривогу.

Повна розмова з Романом Костенком: дивіться відео

"Водночас Путіну треба максимальна легалізація, бо зараз він просуває тези про нібито нелегітимну українську владу. Йому потрібно, щоб його за це не зачіпали. Тому, на мою думку, цим треба користуватися, але я не відкидаю, що за посередництва США та інших європейських партнерів росіяни спробують щось на щось розміняти", – додав народний депутат.

Уже ближче до 24 серпня ми матимемо інформацію про наміри розвідки, про те, які домовленості були щодо атак або їхньої заборони. А вже 23 – 24 серпня відбудеться технічна розвідка, – і наша, і партнерів.

Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів зв'язку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати. Сьогодні прогнозувати щось дуже важко, бо все залежить від кількох людей у Москві та від дипломатичних перемовин.