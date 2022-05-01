Обстріл аеропорту на Одещині: Братчук пояснив, чому ППО спрацювали не до кінця

На Одещині 30 квітня протиповітряна оборона намагалася відбити атаку ворога. Проте, ракети все ж пошкодили злітну смугу аеропорту, використовувати її неможливо. В місцевій адміністрації пояснили, чому ППО спрацювали не до кінця.

Деталі розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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Він сказав, що рятувальники завершують ремонтувати злітну смугу головного аеропорту Одеси, куди вдарили російські ракети. Проте смугу тепер не можна використовувати за призначенням.

Речник ОВА зізнався, що нещодавно Одещина отримала нові системи ППО, вони вже використовуються військовими.

Чому ППО спрацювали не до кінця

Сергій Братчук пояснив, що:

Під час обстрілу ці ППО працювали, але вони не змогли "зловити" всі ракети.

Окупанти випустили ракети по аеропорту з берегового комплексу "Бастіон", що розташований на території окупованого Криму.

Крилаті ракети мали певні технічні параметри, які дозволяють маневрувати, щоб обходити перешкоди від ППО.

Також вплинула швидкість польоту, адже відстань від Криму не дуже велика через море.

На його думку, ці чинники і спричинили пошкодження злітної смуги, ракети просто змогли уникнути ППО.

"Україні потрібно більше сучасних засобів ППО. Це закриває небо від ракет, літаків та підсилює нашу безпеку", – сказав він.

Речник Одеської ОВА наголосив, що постраждалих внаслідок ракетних обстрілів немає, а смугу вони відбудують. Він додав, що ніч на 1 травня в регіоні пройшла спокійно, без обстрілів.

Сергій Братчук про провокації в Придністров'ї та обстріли Одещини:



До слова, 23 квітня ворог також завдав ракетного удару по Одесі. 2 ракети з Каспійського моря знищили інфраструктурні об'єкти, обстріляли житловий будинок. Там загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Також 10 осіб були поранені та потрапили до лікарні.

Нагадаємо, що в Одесі запровадили довгу комендантську годину. Вона буде діяти з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня. У цей час не можна буде перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо людина не матиме спеціально виданих перепусток чи посвідчень.

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