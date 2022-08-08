Десятки снарядів за добу: ворог нещадно бив по Бахмуту, у місті горіла багатоповерхівка
Джерело:фейсбук Олексія Реви
За добу 7 серпня російські загарбники випустили по Бахмуту десятки снарядів. Внаслідок цього сталося загоряння багатоповерхівки, зруйновані приватні будинки та міська інфраструктура.
Ситуація у Бахмутській громаді стає напруженішою. Про це повідомив міський голова Бахмуту Олексій Рева.
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Що відбувається у Бахмуті
За словами мера, місто і села перебувають під постійними обстрілами.
Лише за минулу добу (7 серпня – 24 канал) ворог випустив по мирному населенню десятки снарядів. У результаті чого відбулося загоряння багатоповерхівки, зруйновані приватні будинки, міська інфраструктура, –
розповів Рева.
росіяни продовжують обстрілювати Бахмут / фото Олексія Реви
У Бахмуті палала багатоповерхівка після обстрілу / фото Олексія Реви
окупанти руйнують будинки у Бахмуті / фото Олексія Реви
Бахмут знаходиться під постійними обстрілами / фото Олексія Реви
російські загарбники випустили по Бахмуту десятки снарядів / фото Олексія Реви
Міський голова також вкотре закликав місцевих жителів до евакуації.
"Збережіть свої життя, дітей, рідних та близьких. Залишити заявку на безкоштовну евакуацію можна за телефоном: 095 498 7615", – додав мер.
окупанти намагаються захопити Бахмут
росія намагається захопити все більше території України. Її наступною ціллю є місто Бахмут.
У Бахмуті та Сіверську росіяни вбили 5 цивільних за добу. Також під час обстрілу поранення дістала 12-річна дитина.
Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, російські загарбники не полишають спроб просунутись на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Для цього ворог застосовує авіацію, щоб проводити штурм і дозволяти просування своєї піхоти.
Американські аналітики зауважили, що ворог наразі планує натиснути на Бахмут зі сходу. У цьому вони планують скористатися досягненнями, які раніше мали в районі Новолуганського.
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