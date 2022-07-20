росіяни вночі потужно обстріляли Білогорівку, а в Сєвєродонецьку значні проблеми з водою

російські окупанти цієї ночі потужно обстріляли Білогорівку з реактивних систем залпового вогню. Водночас у Сєвєродонецьку проблеми з водою, навіть технічною.

Ворог потужно обстріляв Білогорівку

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що з РСЗВ "Град" окупанти почали бити по Білогорівці після 22:00.

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На межі Донецької області і Луганщини за добу росіяни завдали 7 ракетних ударів, здійснили 3 мінометні обстріли, провели 2 атаки зі ствольною артилерією та ще 2 – з реактивною.

Внаслідок ворожих атак серйозно постраждало селище Верхньокам'янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали й з артилерії, і з "Градів", і навіть застосовували авіацію.

окупанти з "Градів" обстріляли Верхньокам'янське / Фото телеграм Сергія Гайдая

Терор місцевого населення

Наразі метою росіян є штурм Бахмута, тож вони влаштовують терор місцевого населення. Крім того, ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битвах.

Гайдай наголосив, що, попри щільний артилерійський та ракетний тиск, ЗСУ утримують свої позиції.

Наступ на Білогорівку вдалось зупинити

За словами глави Луганської ОВА, наступ ворога поблизу Білогорівки вдалось зупинити. Тож на цьому напрямку російські війська зазнали значних втрат.

Ворог відійшов від Білогорівки з втратами / Фото телеграм Сергія Гайдая

Водночас не за планами в загарбників йдуть справи й в окупованих містах. Зокрема, росіяни обіцяли швидкоруч відновити об'єкти критичної інфраструктури, та не можуть виконати обіцянок. Навпаки – у селищах бракує води, навіть технічної.

Газопостачання – усього за тиждень. А на ділі в них значні труднощі не те що з ремонтом – а й з підвезенням. Не тільки питної, а і технічної води,

– зазначив Гайдай.

Ворог обстрілює житлові масиви Луганщини / Фото телеграм Сергія Гайдая

Окупанти не збираються розв'язувати проблеми місцевого населення

Очільник ОВА додав, що навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, влада намагалась шукати способи, аби доставити місцевому населенню воду, зокрема користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах.

Натомість росіяни "виконують" обіцянки тільки на камеру.

Коротко про ситуацію на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

Здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема.

Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

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