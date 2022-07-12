З-під завалів будинку у Часовому Яру витягли тіло 9-річного хлопчика

російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. 11 липня від ворожих обстрілів загинув мешканець Мар'їнки, крім того, збільшилася кількість жертв після обстрілу Часового Яру.

Упродовж доби рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки 8 загиблих. Серед них був 9-річний хлопчик.

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Крім того, поранень зазнали ще 2 цивільних мешканців Донецької області.

Додамо, що за даними Генерального штабу Збройних Сил України Мар'їнку окупанти обстріляли з артилерії.

Зауважимо, загалом з початку повномасштабної війни російська армія вбила 602 мирних українців у Донецькій області, а ще 1 552 – поранила. Важливо, що ця кількість вказала без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що відомо про ракетний удар по Часовому Яру

Пізно ввечері 9 липня росіяни запустили ракети по житловому сектору Часового Яру Донецької області. Унаслідок удару 5-поверховий будинок зруйнований. За першу ніч працівники ДСНС розібрали 70 тонн завалів. На поверхню витягли 6 загиблих та 5 постраждалих. Щогодини кількість жертв збільшувалася.

Загалом під завалами будинку знайшли тіла 34 місцевих мешканців, водночас 9 – вдалося врятувати.

Рятувальна операція на місці події все ще триває. Станом на ранок 12 липня рятувальники розчистили близько 70% руїн.

Наразі невідомо, які саме ракети атакували житловий будинок. Цю інформацію встановлюватимуть на експертизі. Водночас припускають, що смертоносні снаряди могли запустити з "Ураганів".

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