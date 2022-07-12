З-під завалів будинку у Часовому Яру витягли тіло 9-річного хлопчика
Джерело:телеграм-канал Павла Кириленка
російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. 11 липня від ворожих обстрілів загинув мешканець Мар'їнки, крім того, збільшилася кількість жертв після обстрілу Часового Яру.
Упродовж доби рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки 8 загиблих. Серед них був 9-річний хлопчик.
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Крім того, поранень зазнали ще 2 цивільних мешканців Донецької області.
Додамо, що за даними Генерального штабу Збройних Сил України Мар'їнку окупанти обстріляли з артилерії.
Зауважимо, загалом з початку повномасштабної війни російська армія вбила 602 мирних українців у Донецькій області, а ще 1 552 – поранила. Важливо, що ця кількість вказала без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Що відомо про ракетний удар по Часовому Яру
Пізно ввечері 9 липня росіяни запустили ракети по житловому сектору Часового Яру Донецької області. Унаслідок удару 5-поверховий будинок зруйнований. За першу ніч працівники ДСНС розібрали 70 тонн завалів. На поверхню витягли 6 загиблих та 5 постраждалих. Щогодини кількість жертв збільшувалася.
Загалом під завалами будинку знайшли тіла 34 місцевих мешканців, водночас 9 – вдалося врятувати.
Рятувальна операція на місці події все ще триває. Станом на ранок 12 липня рятувальники розчистили близько 70% руїн.
Наразі невідомо, які саме ракети атакували житловий будинок. Цю інформацію встановлюватимуть на експертизі. Водночас припускають, що смертоносні снаряди могли запустити з "Ураганів".
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