Вранці на Чернігівщині пролунали 130 вибухів: є пошкодження цивільних будівель

росіяни продовжують зі своєї території обстрілювати прикордонні райони України. На Чернігівщині унаслідок атак пролунало 130 вибухів.

Уранці 15 серпня під масовану атаку потрапила Новгород-Сіверська громада області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Окупанти двічі відкрили вогонь

У проміжку між 8:00 та 10:00 російські окупанти двічі обстріляли Новгород-Сіверську громаду. Від 8:00 в околицях Кам'янська Слобода пролунало понад 70 вибухів. Ймовірно, окупанти обстріляли село з артилерії. Унаслідок обстрілів пошкоджені цивільні будівлі.

З 9:00 майже 60 вибухів пролунали біля села Пушкарі. Окупанти обстріляли його зі ствольної артилерії. За попередніми даними, жертв немає.

Інтенсивність обстрілів прикордоння збільшується

Напередодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив про збільшення кількості ворожих прильотів на території Сумщини. Окупанти обстрілюють усе прикордоння області – від Чернігівщини й до Харківщини.

За добу 13 серпня у Сумській області зафіксували 223 ворожі "прильоти". Живицький наголосив, що для атак росія використовує різні види артилерії, самохідні артилерійські установки, міномети й реактивні системи залпового вогню.

Таке загострення Дмитро Живицький пояснив прагненням окупантів такими діями відвернути увагу наших військових від ділянок фронту на Сході, де тривають тяжкі бої.

Ніч 15 серпня в області була тихою, однак уже вранці росіяни почали атакувати Сумщину. Зафіксовано 32 постріли з мінометів та стрілецької зброї. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.

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