Обстріл черги біля магазину в Чернігові у 2022 році: російським командирам оголосили підозру

Уранці 16 березня 2022 року росіяни обстріляли спальний район Чернігова, унаслідок чого 20 людей загинули, ще 28 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Прокуратура спільно з СБУ ідентифікувала воєнних злочинців.

Троє окупантів отримали підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненим групою осіб за попередньою змовою. Про це у вівторок, 15 липня, повідомили в Офісі Генпрокурора, передає 24 Канал.

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Що відомо про обстріл Чернігова?

На виконання розробленого вищим військовим керівництвом країни-агресорки плану оточення та окупації окупанти здійснили обстріл Чернігова із застосуванням невисокоточної невибіркової зброї – РСЗВ "Град".

Під удар потрапили місцеві мешканці, які зібралися біля одного з магазинів, аби придбати продукти харчування. Унаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та інші будівлі.

Поряд з місцем удару не було військових об'єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору,

– йдеться в повідомленні.

Підозри отримали командир 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії та двоє підлеглих командирів батальйонних тактичних груп. Досудове розслідування триває.

До слова, допомагали в ідентифікації причетних до воєнного злочину громадські організації Truth Hounds та Global Rights Compliance.

Нагадаємо, в Україні судитимуть 4 окупантів, яким інкримінують порушення законів війни та жорстоке поводження з цивільними в Бучі. Також ще 6 причетних до розстрілів і допитів цивільних в березні 2022 року російських солдатів отримали підозри.