Удар по критичному об’єкт на Буковині: сталася пожежа, 8 людей постраждали

Унаслідок ранкового удару по критичному об'єкті в Чернівецькій області виникла пожежа. Крім того, 8 людей отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Станом на 14:30 пожежу вдалося локалізувати.

Зверніть увагу Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору країни російською ракетою

Наслідки удару по Буковині

Руслан Запаранюк заявив, що наслідки удару по критичному об'єкту Буковини є відчутним для української енергосистеми. Однак зараз збитки оцінюють фахівці.

Унаслідок обстрілу постраждали 8 людей. Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Жертв, на щастя, немає.

Очільник ОВА відзначив, що зараз не може надати більше інформації про атаку, щоб не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Я зараз тут на місці, ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує,

– повідомив Запаранюк.

Голова ОВА закликав громадян у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Росія атакували Буковину: головне про масовану атаку

За час повномасштабного вторгнення на території Чернівецької області кілька разів працювали сили ППО та знищували російські ракети. Уранці 31 жовтня зафіксоване перше влучання ракети на території Буковини.

Крім того, росія атакувала енергетичні об'єкти на території Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Через це у центральних регіонах країни є проблеми з електро- та водопостачанням.

Росіяни запустили понад 50 ракет Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 44 ракети.

Одну з ракет сили ППО збили над територією Молдови – вона впала на село Наславча, через що у кількох приватних будинках вибило вікна. Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору.

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