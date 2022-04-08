Обстріл човна на Дніпропетровщині: четверо дорослих і одна дитина загинули

Вчора, 7 квітня, російські окупанти здійснили атаку на один із населених пунктів Дніпропетровщині.

Ворог здійснив прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Град" по цивільному населенню.

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Серед загиблих – діти

В Офісі генпрокурора підтвердили, що внаслідок ціїє атаки загинуло 4 осіб, серед них одна дитина. Ще 7 людей отримали численні осколкові поранення, серед них також є діти.

Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти, але потім окупанти почали атакувати з повітря.

Двоє людей знкило безвісти

Ще двоє людей, які були в човні на момент обстрілу, зникли безвісти. На місці тривають пошукові заходи.

Додамо, що люди на човні намагалися покинути окуповану ворогом територію Херсонської області та добратись до с. Мар’янка, Криворізького району на Дніпропетровщині.

Люди змогли подолати відстань у 15 кілометрів перед тим, як були обстріляні у береговій смузі окупантами.

Прокуратура Дніпропетровської області вже здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за цим фактом.

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