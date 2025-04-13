Окупанти вдарили КАБами по Слатиному і Куп'янську на Харківщині: є постраждалі

Росіяни атакували Харківську область керованими авіабомбами, що призвело до руйнувань, відомо про 7 поранених. Зокрема, під ударом опинилося селище Слатине Дергачівської громади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Там показали кадри наслідків ворожого обстрілу та оприлюднили подробиці стосовно постраждалих внаслідок цього.

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Які наслідки обстрілу Харківщини

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищу Слатине, внаслідок чого у населеному пункті постраждала цивільна інфраструктура, є пошкодження близько 16 приватних будинків. Під завалами опинився 69-річний чоловік.

На щастя, його вдалося врятувати. Також через обстріл постраждали ще двоє чоловіків, віком 83 та 42 років. Усіх трьох вищезгаданих осіб доправили до лікарні задля ретельного огляду. Також під щільним обстрілом опинився Куп'янськ.

Там значних руйнувань теж зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі. За даними правоохоронців, постраждали три жінки – 52, 25 та 73 років, а також 26-річний чоловік.

Руйнування внаслідок обстрілу / Фото Національної поліції України

До слова, наразі на Куп'янському напрямку ворог продовжує вести штурмові дії. Хоча це й невеликі атаки – вони відбуваються постійно. Тактика росіян нині полягає в тому, щоб тиснути вздовж усієї лінії фронту.