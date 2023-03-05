На Харківщині ворожий снаряд влучив в цивільне авто: подружжя згоріло живцем

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину. Зокрема, в одному із сіл області ворожий снаряд влучив в автомобіль з цивільними.

Подружжя згоріло живцем. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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Люди згоріли живцем

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці,

– розповіли у прокуратурі.

Наразі всі деталі встановлюють. Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП.



Окупанти поцілили по автомобілю / Фото прокуратури Харківщини

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У Харкові підготували 3 тисячі місць для ВПО

У Харкові підготували 3 тисячі місць для тих, хто евакуюється з Куп'янського району. Люди отримають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також їм допоможуть оформити соціальні виплати та забезпечать гуманітарною допомогою.

Мінреінтеграції закликає жителів Куп'янського району не нехтувати безпекою дітей та вразливих груп населення та евакуюватися на більш безпечну територію,

– мовиться у повідомленні Мінреінтеграції.