Росіяни вдарили по залізничній станції на Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Минулої доби вони вгатили по будівлі залізничної станції.

Окупанти обстрілюють Харків та область вдень і вночі. Вони застосовують реактивні системи залпового вогню та ракети. Про наслідки ворожих обстрілів за добу 29 червня розповіли в Національній поліції.

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Росіяни обстріляли залізничну станцію

Окупанти атакували Основ'янський, Немишлянський та Індустріальний райони Харкова. Також вони гатили по селах області, таких як Киціївка, Малинівка, Безлюдівка та по місту Золочів.

Також росіяни вгатили по залізничній станції "Одноробівка", що в Золочівському районі. Як наслідок, пошкоджено приміщення на її території.

Загалом через ворожі атаки Харківщини за добу 29 червня пошкоджені приватні житлові будинки, приміщення будівля сільради, виробничі та господарчі приміщення підприємства, автомобілі. На місці обстрілів виникали пожежі.



Руйнування внаслідок обстрілів / Фото Нацполіції

Поліція закликає людей не ігнорувати тривогу

Через посилення артобстрілів поліція просить містян не ігнорувати сигнали тривоги. Влада нагадує харків'янам, що можна використовувати метрополітен як укриття.

Правоохоронці тим часом наглядають за безпекою на дорогах. Минулої доби щодо порушників правил дорожнього руху поліцейські склали понад 20 адмінпротоколів.

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