Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Російські загарбники цинічно атакували центр Харкова. Через це загинули щонайменше 10 людей.

Рятувальники та волонтери шукають людей під завалами. Вони уже знайшли 10 загиблих та 20, які зазнали травм.

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Рятувальники продовжують розчищати завали. У будівлі ОДА зруйнована сходова клітка та частково коридори по всіх поверхах.

Водночас у ДСНС повідомляють про те, що з-під завалів уже дістали 6 загиблих та 7 поранених.

Наслідки обстріл Харківської ОДА: Фото Pravda Gerashchenko

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