Внаслідок обстрілу Харкова постраждали волонтер і його мати: ексклюзивні фото руйнувань

Окупанти нещадно обстрілюють Харків, стираючи його з лиця Землі. Один з таких нападів відбувся 12 липня в Індустріальному районі міста. Внаслідок цинічних дій ворога 4 людини отримали поранення.

З постраждалими від ворожого удару поспілкувалася кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.

Важливо Мер Миколаєва показав обстріляні ворогом лікарні міста

Що відомо про постраждалих

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, посилаючись на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги, заявив, що внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 людини.

Вони отримали травми середнього ступеня тяжкості і були госпіталізовані до медичних установ. На щастя, загрози їхньому життю немає.

Відомо, що вдень 12 липня російські війська вчергове атакували Харків, удари прийшлися по:

автосервісу,

житловому будинку.

Який вигляд має житловий будинок після обстрілу росіян

За словами журналістки, у момент удару двоє з поранених – 54-річна мама і її син – були вдома. Чоловік займається волонтерством. Вражає, але лише вчора, 11 липня, жінка відсвяткувала свій день народження. Про це нагадує торт, який мали б доїдати на наступний день, однак не судилося.

І мати, і син отримали рани живота. Медики вже дістали осколки, але на чоловіка ще очікує операція.

Наслідки ударів по Харкову / Фото 24 каналу (Аня Черненко)

Як минула ніч 12 липня

За словами Синєгубова, росіяни не відходять від своєї тактики залякування мирного населення Харківщини. Так, цієї ночі противник завдав чергового ракетного удару по Харкову.

О 3:30 годині дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. Про те, що за ніч 12 липня у Харкові немає нових жертв чи постраждалих, також повідомила радниця голови Харківської обласної ради в ефірі всеукраїнського телемарафону.

До теми – деталі про "приліт" по центру Харкова 11 липня: дивіться відео